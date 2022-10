L’ironia di Ryanair sull’eliminazione: lo sfotto alla Juve e Allegri | FOTO

SportFair

Continuano ad arrivare reazioni sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Il rendimento della squadra di Allegri è stato molto deludente, in particolar modo il percorso nella fase a gironi è stato da dimenicare. Quattro sconfitte e una vittoria, è questo il pessimo bottino dei bianconeri. Anche in campionato la situazione è molto delicata, il distacco è importante anche dalla zona Champions League.

Al termine della partita il tecnico Allegri si è giustificato così: “fallimento? No, ci sono anche queste serate, ci sono anche le sconfitte. Siamo dispiaciuti e arrabbiati ma l’eliminazione non è oggi, ma nelle gare precedenti”. Sui social sono stati pubblicati tanti meme, in particolar modo non è passato inosservato il messaggio su Twitter di Ryanair. “Non c’è posto alla Champions League ma c’è sempre posto a bordo”, per molti è stato considerato uno sfottò nei confronti della Juventus e del tecnico Allegri.