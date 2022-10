La Roma sbanca San Siro e manda Simone Inzaghi all’Inferno: l’allenatore dell’Inter adesso rischia

SportFair

E’ sempre più crisi Inter, la situazione della squadra di Simone Inzaghi è molto delicata. L’allenatore ex Lazio non era a rischio esonero, ma la situazione potrebbe cambiare dopo l’ultima pesantissima sconfitta. L’ottava giornata ha regalato il big match tra Inter e Roma, la pausa per le Nazionali non è servita ai nerazzurri per riordinare le idee. Discorso opposto per la squadra di Mourinho che è riuscita a riscattare la sconfitta contro l’Atalanta.

Simone Inzaghi non recupera Lukaku e si affida alla coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez. A centrocampo spazio a Asllani, in difesa c’è Acerbi. I giallorossi rispondono con Dybala, Zaniolo e Pellegrini.

La prima grande occasione è all’11’: grande spunto dell’ex Dzeko ma il gol viene annullato per fuorigioco. L’Inter risponde con Calhanoglu, al 30′ il match si sblocca: Dimarco sorprende Rui Patricio. Doppio intervento di Handanovic, poi arriva il pareggio di Dybala, l’ex Juventus si conferma in una grande momento di forma.

Nella ripresa grande occasione su punizione di Calhanoglu, la conclusione si stampa sull’incrocio. Al 78′ si concretizza la rimonta della Roma con un colpo di testa del difensore Smalling. L’Inter ci prova con Mkhitaryan e Correa, ma il risultato non cambia: finisce 1-2. Inzaghi adesso rischia.