Roglic decide di fermarsi: presto un intervento alla spalla per tornare al top

E’ stato comunicato ieri dal team Jumbo che Primoz Roglic si sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla a causa della lussazione subita nell’ultimo Tour de France dopo una brutta caduta.

Lo sloveno si era già infortunato allo stesso modo nel 2021 alla Parigi-Nizza e per evitare future lussazioni h deciso di operarsi alla spalla, considerando anche il grosso spavento alla Vuelta di Spagna, quando Roglic ha subito una caduta a pochi metri dal traguardo, quando sembrava destinato a diventare campione.

Questa operazione lo terrà fuori per almeno due mesi, il che gli fa perdere il resto della stagione. Lo sloveno sta già pensando al prossimo anno. “Il braccio sarà immobilizzato per 6-8 settimane dopo l’intervento chirurgico e poi avrò un range di movimento passivo. Fortunatamente, non siamo a maggio o giugno“, ha detto Roglic in un evento di beneficenza a Maribor domenica scorsa.