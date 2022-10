La rivincita di Berrettini: riscatta Firenze e vince contro Carballes Baena

SportFair

Tutto facile per Matteo Berrettini nel match degli ottavi di finale del torneo di Napoli. Continua il programma, in giornata si è già registrata la vittoria di Fabio Fognini che è riuscito a staccare il pass per gli ottavi di finale. Lo stesso risultato è stato raggiunto anche dal romano, protagonista di una grande vittoria contro Carballes Baena.

Si tratta di una grande rivincita per Matteo Berrettini, sorpreso dalla prestazione dello spagnolo al torneo di Firenze. Oggi la musica è completamente cambiata, l’italiano ha subito messo le cose in chiaro. Solo il primo set è equilibrato, Berrettini piazza il break nel momento importante della partita e chiude 4-6. Il secondo set si chiude senza storia sul 2-6. Ai quarti Berrettini dovrà vedersela contro Taro Daniel.