“Il sesso è vita!”, Pilar Rubio sorprende il conduttore de La Resistencia: “quante volte lo facciamo? Oggi no, grazie a te”

Pilar Rubio ha lasciato sorpreso ieri sera il conduttore di La Resistencia. La conduttrice e giornalista spagnola, moglie di Sergio Ramos, col quale ha avuto quattro figli, ha parlato delle abitudini di… coppia durante il programma.

Pilar Rubio ha rivelato di fare sesso “ogni giorno”, col calciatore spagnolo. Il presentatore David Broncaro è rimasto sorpreso, in particolar modo per il fatto che i due hanno in casa 4 bambini: “lo facciamo tutti i giorni tranne i giorni in cui sono a Madrid. Oggi, per esempio, grazie a te, non posso. I miei figli sono a letto alle 21:30. Il sesso è vita”.

Pilar ha insistito sul fatto che avessero quattro figli non ha avuto alcun impatto sulla loro vita sessuale dopo aver provato a ribaltare la situazione su Broncano chiedendogli quanto spesso lui fa sesso per sentirsi rispondere che non avendo figli non c’è confronto.