Verstappen sfreccia ad Austin: sue le Fp3 del Gp degli Stati Uniti

E’ ricominciata l’attività in pista ad Austin, dove domani si disputa il Gp degli Stati Uniti. I piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere, che anticipa le qualifiche, che partiranno a mezzanotte.

E’ Verstappen, col tempo di 1.35.825, il più veloce dele Fp3. Il campione del mondo di Formula 1 si lascia alle spalle le Ferrari di Leclerc e Sainz. Quarto tempo per Sergio Perez, seguito da Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Settimo Russell, davanti ad un buon Vettel, mentre chiude la top-10 Gasly.