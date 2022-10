Leclerc a muro, Russell è il più veloce nelle FP2 del Gp del Messico

SportFair

E’ appena terminata l’attività in pista all’Autodromo Hermanos Rodriguez. I piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la seconda sessione di prove libere del GP del Messico.

Al termine di un pomeriggio dove il caso budget cap è stato ancora protagonista, ma forse finalmente archiviato, con le comunicazioni della FIA e la conferenza stampa di Christian Horner, finalmente il focus è tutto sulla pista.

Se nelle Fp1 la Ferrari ha chiuso in bellezza, con una splendida doppietta, le FP2 non hanno sorriso al team di Maranello. Leclerc, infatti, è stato protagonista di un incidente che lo ha mandato a muro e lo ha costretto a guardare dai box il resto della sessione.

Le FP2 sono state interrotte dopo il crash del monegasco per riprendere solo dopo che la pista è stata rimessa in sicurezza e pulita dai detriti dela vettura di Leclerc.

La sessione, come accaduto nelle FP1, è terminata con qualche minuto d’anticipo a causa di una nuova bandiera rossa. Al termine delle FP2 è Russell il più veloce, seguito da Tsunoda e Ocon. Quarto tempo per Lewis Hamilton, davanti alle Red Bull di Perez e Verstappen. Settimo invece Leclerc, che si lascia alle spalle il compagno di squadra Sainz.