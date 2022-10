Shwartzman con l’auto di Leclerc e la penalità a Perez: i risultati delle FP1 negli USA

SportFair

Max Verstappen è si già laureato campione del Mondo, ma il campionato di Formula 1 è ancora in grado di regalare colpi di scena e motivi di grande interesse. In particolar modo è bellissima la corsa per le altre posizioni della classifica, con la Ferrari chiamata a concludere la stagione nel migliore dei modi per preparare il futuro.

Si corre il gran premio degli Stati Uniti, un appuntamento molto affascinante per piloti ma anche telespettatori. Sono andate in scena le FP1 e già in partenza si sono registrate sorprese. In pista Shwartzman con la Ferrari al posto di Leclerc, Alex Palou con la McLaren, Logan Sargeant con la Williams e Theo Pourchaire con l’Alfa Romeo.

Subito una bandiera rossa: Antonio Giovinazzi è andato in testacoda contro le barriere e non riesce a ripartire, la sua Haas ha bisogno di riparazioni. Arrivano altre comunicazioni: Sergio Perez e Zhou Guanyu cambiano il motore endotermico e sono stati ufficializzati 5 posti di penalità in griglia di partenza.

Verstappen inizia a fare sul serio e riesce anche a migliorarsi. Lance Stroll fa registrare il miglior tempo, poi viene superato dal ferrarista Sainz. Il giro più veloce è stato proprio dello spagnolo, poi Verstappen, Hamilton e Stroll. Sedicimo Shwartzman.