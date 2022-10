Il maltempo colpisce anche Sepang: rinviate le FP2 del Gp della Malesia di MotoGP

SportFair

Il maltempo continua a rovinare gli ultimi weekend di gara motoristici della stagione. A Sepang, dove domenica va in scena il Gp della Malesia, primo match point di Pecco Bagnaia, i piloti della top class hanno potuto disputare solo la prima sessione di prove libere.

La direzione gara è stata costretta ad interrompere l’attività in pista a causa della forte pioggia che ha reso impraticabile la pista malese. La pista è ancora bagnata in molti tratti, anche se le FP2 della MotoGP sono ricominciate. Alle 10.10 italiane dovrebbe partire anche la MotoGP. Sessione importantissima per Bagnaia, che al mattino in Malesia ha chiuso fuori dalla top 10. Il ducatista, leader del Mondiale, rischia infatti di restare fuori dalla Q2 considerando che anche per domani le previsioni dicono maltempo.