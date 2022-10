Rins, che vittoria in Australia! Un terzo posto che profuma di Mondiale per Bagnaia, Quartararo out

SportFair

Le ultime gare della stagione 2022 di MotoGP saranno decisive e così lo è stata quella di oggi a Phillip Island. Spettacolo, adrenalina e colpi di scena: al Gp d’Australia non è mancato proprio nulla.

Quartararo ed Aleix Espargaro hanno subito messo pressione a Pecco Bagnaia, risucchiato al via. Il ducatista, però, ha reagito immediatamente e lo ha fatto in maniera impeccabile: Bagnaia si è ripreso il suo terzo posto alle spalle di Jorge Martin e Marc Marquez.

Gara da incorniciare quella di Bagnaia, che ha dovuto fare i conti prima col suo compagno di squadra, Jack Miller, poi caduto, col quale ha dato vita ad una bella bagarre, e poi con Alex Rins.

Intanto, alle spalle di Bagnaia, Quartararo ha commesso un erroraccio, costatogli caro: il francese è finito infatti largo, a 24 giri dal termine della corsa, scivolando in 22ª posizione. Proprio mentre rimontava, una volta raggiunta la zona punti, Quartararo ha poi perso l’anteriore dicendo addio al suo Gp d’Australia e, dunque, anche alla leadership.

Intanto, Bagnaia, sempre più confidente in sella alla sua moto, in una gara di gruppo rischiosa ed emozionante, si è portato in testa alla corsa, ma all’ultimo giro ha dovuto lasciare spazio a Rins e Marquez, sempre più minacciosi e veloci.

Alla fine l’ha spuntata Alex Rins, che ha riportato alla vittoria la Suzuki, lasciandosi alle spalle Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Ottimo quarto posto di Bezzecchi, seguito da Bastianini e Luca Marini.

Applausi per Bezzecchi, Rookie of the Year.

Le parole dei top-3

Rins: “grazie a tutti. E’ l’ultima volta qui oer Suzuki ed è sepciale, ho la pelle d’oca. Graize mille, ci vediamo l’anno prossimo”

Marquez: “abbiamo scelto l’opzione corretta, con la posteriore soft,mi sono sentito piuttosto bene, e ho gestito la gara nelle due fasi. Avanti ho iniziato a soffrire un po’, ma sono arrivato secondo, ho provato a vincere,ho dato tutto, ma Alex ha fatto un ottimo ultimo giro. Passo dopo passo stiamo sempre crescendo”

Bagnaia: “ho avuto qualche difficoltà alla partenza, ma ho cercato di fare dei sorpassi e ho visto poi che Fabio era fuori, mi sono detto una vittoria sarebbe bella, ma oggi meglio non rischiare negli ultimi giri. Sono molto contento, sono in testa al camponato”.