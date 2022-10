Calcia un rigore con capriola: il gesto tecnico di Norik Avdalyan è incredibile | VIDEO

Non è un film e nemmeno un cartone animato. E’ successo veramente e un calcio di rigore ha fatto il giro di tutti i social. L’episodio clamoroso si è verificato nella Russian Football National League 2 e il protagonista è stato Norik Avdalyan, calciatore del Nefis Kazan classe 1996 che gioca nel ruolo di esterno di centrocampo a sinistra. Il russo si è dimostrato un calciatore di ottima qualità, ma il suo nome è salito alla ribalta per il modo di calciare i rigori.

L’ultima partita ha regalato una magia in campo: il Nefis Kazan si è procurato un calcio di rigore e dal dischetto si è presentato Norik Avdalyan. Il calciatore ha beffato il portiere avversario con un colpo straordinario. Un tiro con capriola. La palla si è infilata in rete e il gesto è stato apprezzato da tifosi e addetti ai lavori. Anche il commentatore è rimasto sconvolto. Avdalyan non è nuovo a queste prodezze, il colpo in capriola è ormai diventato un marchio di fabbrica.

💥 WOW. Norik Avdalyan scored a penalty in the Medialeague match against the GOATS team, making a somersault.

Norik already scored like this back in 2018 in one of the amateur leagues. Then his goal became viral, and now the Armenian repeated the famous somersault again. pic.twitter.com/eWH7W9yV4G

