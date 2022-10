Tragedia sfiorata in campo: Richard Coelho crolla dopo un colpo alla testa, i compagni sventolano le magliette | VIDEO

SportFair

Momenti di grande paura nel campionato brasiliano, la partita tra Atletico Mineiro-Ceará ha rischiato di trasformarsi in tragedia. La settima giornata della Serie A brasiliana ha lasciato tutti con il fiato sospeso per le condizioni di Richard Coelho, calciatore del Ceará. Poco prima del 33′ il terzino della squadra di casa Dodò ha lasciato partire un tiro potentissimo che ha colpito Coelho in pieno volto.

Il centrocampista del Ceará è crollato a terra privo di sensi e i calciatori in campo hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari. La situazione è stata definita subito preoccupante, i compagni di squadra si sono portati le mani al volto e alcuni hanno sventolato le magliette sul viso del compagno. In un primo momento è entrata la barella, ma subito dopo è stato chiesto l’ingresso dell’ambulanza.

“Il gioco è stato interrotto perché fosse data assistenza al nostro giocatore Richard Coelho. L’atleta ha preso un forte colpo alla testa, è caduto in campo ed è stato portato fuori cosciente. Apprezziamo la rapida assistenza delle squadre mediche di Ceará, Atlético e Mineirão. Tutto andrà tutto bene, Richard”. Il calciatore è stato portato in ospedale e, fortunatamente, le condizioni non sembrano preoccupanti.