La Red Bull patteggia per il caso Budget Cap: tutti i dettagli

Importante aggiornamento in Formula 1 sul caso Budget Cap, in relazione al caso della Red Bull. Secondo le ultime novità la scuderia avrebbe deciso di patteggiare come offerto dalla Federazione. E’ un’ammissione di colpa, ma la Red Bull ha così deciso di mettere la parola fine ad una vicenda delicata ed evitando altre spiacevoli conseguenze.

Il riferimento è alla violazione del tetto (entro il 5%) rilevato dalla FIA. La Red Bull ha fissato una conferenza stampa per venerdì 28 ottobre alle 18.30 per svelare tutti i dettagli. Secondo le ultime novità il patteggiamento dovrebbe riguardare una sanzione finanziaria, una multa, abbinata a una limitazione delle ore di sviluppo in galleria del vento per il 2023. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.