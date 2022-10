Red Bull e budget cap, interviene la FIA: “speculazioni prive di fondamento”

SportFair

Nella giornata di ieri le voci di un possibile sforamento del budget cap da parte di Red Bull nella stagione 2021 di Formula 1. Il team di Milton Keynes avrebbe superato il 5% del limite di spesa consentito ai team del Circus e per questo rischia di incappare in sanzioni, sia finanziarie che sportive.

Mentre il paddoc è nel caos, in attesa di conoscere il report della FIA e le decisioni che prenderà, la Federazione ha deciso di intervenire con una nota: “la FIA sta ultimando la valutazione dei dati finanziari per il 2021 presentati da tutte le squadre di Formula 1. Le presunte violazioni del Regolamento finanziario, se presenti, saranno trattate secondo il processo formale previsto dal regolamento. La FIA ha preso atto delle speculazioni e delle congetture prive di fondamento emerse in relazione alla questione e ribadisce che la valutazione è in corso e che verrà seguito il giusto processo senza tenere conto di alcuna discussione esterna”.