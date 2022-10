Rachele Barbieri regala un’altra medaglia all’Italia: è argento nell’eliminazione, Lotte Kopecky è imprendibile

SportFair

L’Italia continua a conquistare medaglie al Mondiale di ciclismo su pista, dopo l’argento nell’inseguimento a squadre maschile è arrivata un’altra grande gioia da Rachele Barbieri. Non è arrivata la medaglia d’oro, ma il risultato conquistato è stato comunque di altissimo livello. La gara è stata molto movimentata, si sono registrate alcune cadute.

Strepitosa l’azzurra nel finale, prima è riuscita a gestire il quartultimo sprint, poi ha anticipato la statunitense Jennifer Valente e infine il testa a testa per l’oro. La vittoria è stata conquistata meritatamente da Lotte Kopecky (Belgio), veramente in giornata di grazia. Si tratta della seconda medaglia mondiale per Rachele Barbieri dopo il successo del 2017 ad Hong Kong.