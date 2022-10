Quartararo, sui social le sue prime parole dopo la delusione in Thailandia: “che incubo”

SportFair

Il Gran premio della Thailandia di MotoGP ha fatto sorridere la Ducati e tutti i suoi tifosi. La gara è stata vinta da Oliveira, ma il terzo posto di Bagnaia riaccende la sfida iridata. Il ducatista, infatti, è riuscito a portarsi a -2 punti dal leader mondiale.

Non può essere contento invece Quartararo: il francese della Yamaha ha disputato una gara complicata, scivolando subito nelle retrovie, senza mai riuscire a rimontare: il campione del mondo in carica ha chiuso con un amaro 17° posto.

Dopo la gara Quartararo non ha voluto incontrare la stampa e si è chiuso nel suo silenzio, deluso per il risultato ottenuto. Solo poche ore fa, il francese ha deciso di raccontare le sue emozioni ai suoi fan, con un post sui social: “che incubo… Purtroppo abbiamo fatto una gara terribile e non siamo riusciti a segnare un punto. Dopo un weekend davvero buono sull’asciutto piove poco prima della nostra gara. Eravamo veloci quest’anno, ma in qualche modo abbiamo avuto difficoltà, problemi e sensazioni terribili. Voglio ringraziare i thailandesi”.