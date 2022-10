Quartararo, serve un intervento chirurgico: operazione rinviata dopo il Gp di Valencia

SportFair

Manca ormai poco all’ultimo round della stagione 2022 di MotoGP: il 6 novembre terminerà il campionato, con l’ultima sfida tra Quartararo e Bagnaia.

Al ducatista bastano due punti per assicurarsi il suo primo titolo Mondiale, mentre Quartararo deve vincere e sperare che il suo rivale non conquisti quei due punti.

Il francese arriverà a Valencia un po’ acciaccato: durante le FP4 a Sepang ha sbattuto la mano sinistra sull’asfalto in una caduta e gli è stata diagnosticata una frattura al dito. Nonostante il problema alla mano, il francese della Yamaha è riuscito a fare una gara pazzesca in Malesia, chiudendo al terzo posto ma necessita di un intervento chirurgico per risolvere il problema.

Quartararo deve operarsi

Secondo quanto riferito, il campione del mondo MotoGP Fabio Quartararo è pronto per un intervento chirurgico. Il francese, però, si sottoporrà all’operazione solo dopo l’ultimo rounde del campionato 2022.