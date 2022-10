Quartararo in ansia: a Sepang con il dito della mano fratturato

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa in vista del gran premio di MotoGP a Sepang, appuntamento forse decisivo per la vittoria del Mondiale. Pecco Bagnaia è in corsa per vincere il titolo già dalla gara di domani, dovranno verificarsi una serie di combinazioni. La pole position è stata conquistata da Martin, poi Bastianini. Caduta e nono posto per Bagnaia, decimo Espargaro e dodicesimo Quartararo.

E’ un momento difficile per il pilota francese, in grande calo nelle ultime gare. Quartararo non è stato in grado di gestire un vantaggio importante in classifica e adesso dovrà rincorrere.

Il francese è stato protagonista di un high side in FP4 che gli ha provocato la frattura di un dito della mano sinistra. Il dolore si è fatto sentire anche in qualifica. Quartararo sembra tranquillo in vista della gara. “Penso che in gara avrò altre cose a cui pensare oltre al mio dito, quindi non dovrebbe essere un problema, ma prenderò un antidolorifico di sicuro. Sinceramente in qualifica non è stato un problema. Forse non ero abbastanza concentrato, non lo so. Continuo a non capire perché non avevamo calcolato bene per fare due giri”.