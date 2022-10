Quanto guadagnano i dirigenti della Juventus? Il più pagato è… Arrivabene, più di Agnelli

SportFair

La Juventus si prepara per il big match della nona giornata del campionato di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri avrà l’occasione di rilanciarsi per le zone altissime del massimo torneo italiano. E’ altissima l’attesa per la super sfida contro il Milan, i rossoneri sono reduci dalla sconfitta in Champions League ma in campionato sono molto competitivi.

Nel frattempo la Juventus ha rivelato gli stipendi nella stagione 2021/22 dei propri dirigenti e non sono mancate le sorprese: il più pagato è stato Maurizio Arrivabene, poi Agnelli e Nedved.

L’ad bianconero ha guadagnato 1,22 milioni di euro complessivi, in forte risalita rispetto allo stipendio da 25.000 euro dell’anno prima nel ruolo di consigliere nel Consiglio di Amministrazione. Il guadagno di Agnelli è stato di 520.000 euro, il presidente ha rinunciato a 180.000 euro. Infine il vicepresidente Pavel Nedved ha percepito 514.000 euro.