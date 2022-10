Doppietta Ferrari nelle qualifiche di Austin! Sainz in pole in Texas

SportFair

Attesa terminata! Il weekend del Gp degli Stati Uniti è entrato nel vivo: i piloti sono scesi in pista ad Austin per le qualifiche del round texano. Le Ferrari, consapevoli di una pesante penalità, hanno disputato una qualifica impeccabile, chiudendo con una pazzesca doppietta.

Sainz ha chiuso la Q3 davanti al suo compagno di squadra, Leclerc, che dovrà scontare però 10 posizioni in griglia.Terzo posto per Max Verstappen, che domani partirà comunque dalla prima fila, seguito dal suo compagno di squadra, Perez, penalizzato anche lui.

Un buon weekend, fino ad ora, per la Ferrari: i piloti si sono detti contenti del set up della macchina e questo fa ben sperare in vista del prossimo Mondiale.

Subito dietro i piloti Red Bull si sono piazzate le Mercedes di Hamilton e Russell, nono posto invece per Alonso, mentre chiude la top 10 Bottas.

Le parole dei top-3

Sainz: “molto divertente, molto complicato per il vento, è un’avventura con queste macchine, non sai quanta aderenza aspettarti, ma sono riuscita a mettere su un buon giro. La pole position la cercavo da tempo senza riuscire a prenderla. Non voglio mentire, penso che domani la Red Bull sia la favorita, hanno un passo migliore e in gara ci battono perchè Max fa un ottimo lavoro e hanno un’ottima macchina, ma speriamo di poter lottare per stare davanti”.



Leclerc: “è ovviamente molto difficile, soprattutto col vento la macchina cambia molto. Carlos ha fatto un lavoro migliore oggi e merita la pole, io partirò un po’ più indietro a causa della penalità ma cercherò di rimontare. Io domani farò del mio meglio, nessun rischio folle ma se ci sarà l’opportunità io sarò lì per coglierla”.

Verstappen: “è stata una triste notizia per tutti (ha detto in riferimento alla morte di Mateschitz, ndr) è una giornata molto difficile, abbiamo provato a dare tutto in qualifica, purtroppo ci è mancato qualcosa, c’è una gara da fare domani e cercheremo di fare del nostro meglio. Oggi sono stati margini molto piccoli, se fossimo riusciti a riscaldare meglio le gomme avremmo fatto la differenza, ci aspettiamo una buona gara domani“.

