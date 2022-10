Qualifiche folli a Singapore! Leclerc in pole position, problemi sul finale per Verstappen

SportFair

Qualifiche pazze, in condizioni davvero complicate, questo pomeriggo al Marina Bay Circuit. I piloti della Formula 1 hanno regalato emozioni incredibili nel Q3, con una lotta serratissima per la pole position dle Gp di Singapore.

Tra i protagonisti della battaglia i piloti Ferrari, Hamilton, Alonso le due Red Bull. A festeggiare, alla fine, è la Ferrari, con Charles Leclerc in pole position, la nona di stagione, la seconda consecutiva a Singapore.

Il monegasco della Ferrari si lascia alle spalle Perez e Lewis Hamilton, mentre Max Verstappen è solo ottavo, dopo un clamoroso colpo di scena sul finale. Il leader del Mondiale stava disputando il suo giro, a caccia della pole position, vicinissimo al tempo di Leclerc, quando è stto costretto a rientrare ai box per un problema con la sua monoposto.

Quinto Carlos Sainz, che si lascia alle spalle un ottimo Alonso.

Le parole dei top-3

Leclerc: “pubblico fantastico, è bellissimo vedere così tante persone, Sono state qualifiche complicate, in Q3 non sapevo nemmeno cosa fare, abbiamo deciso di usare le soft all’ultimo minuto e siamo stati ripagati, ho commesso un errore all’ultimo giro e non pensavo fosse sufficiente per la pole, invece è andata bene. Non abbiamo molti dati per la gara, ma possiamo vincere.

Perez: “dobbiamo partire bene, è una bella opportunità di attaccare Charles sin dalla partenza e puntare alla vittoria. Il team ha fatto un lavoro fantastico, sono molto contento per oggi. E’ stato molto complicato oggi comprendere le condizioni e domani possono cambiare in ogni momento, sarò fondamentale non commettere errori“.

Hamilton: “ho spinto davvero al massimo, ce l’ho messa davvero tutta. I miei avversari sono davvero veloci, pensavo che con un giro veloce ce l’avrei potuta fare, ma non è andata così, sono comunque grato di essere in seconda fila, speriamo che domani sia una giornata migliore”.