Giornata dai due volti per le squadre italiane in Europa: il punto su Champions, Europa e Conference League

Si sono concluse le partite delle settimana in campo europeo, sono arrivate interessanti indicazioni per le squadre italiane in vista delle prossime partite. La sconfitta più grave è stata quella della Juventus sul campo del Maccabi Haifa, la gara si è conclusa sul risultato di 2-0 e la qualificazione dei bianconeri agli ottavi di finale è appesa ad un filo.

Pesante ko anche del Milan contro il Chelsea, la gara è stata condizionata da una decisione dell’arbitro: il calcio di rigore e l’espulsione di Tomori dopo pochi minuti. I Blues hanno vinto 0-2, la squadra di Stefano Pioli è ancora in corsa per il passaggio del turno. Il Napoli è veramente clamoroso, già sicuro della qualificazione agli ottavi. Al Maradona la squadra di Spalletti ha regalato spettacolo, la sfida contro l’Ajax si è conclusa 4-2.

Partita commovente dell’Inter sul campo del Barcellona, il 3-3 in Spagna avvicina tantissimo i nerazzurri agli ottavi. La squadra di Inzaghi si giocherà il match point nella prossima partita contro il Plzen.

In Europa League solo un pareggio per la Roma sul campo del Betis. Un gol di Belotti ha permesso alla squadra di Mourinho di chiudere 1-1 ma il passaggio del turno si è complicato. I giallorossi dovranno vincere le ultime due partite. Pareggio di carattere della Lazio, in 10 uomini contro lo Sturm Graz, la retre di Pedro non è bastata a conquistare i tre punti, nel finale è arrivato il gol del 2-2. Nel girone F tutte le squadre sono a 5 punti e la qualificazione è apertissima.

In Conference League la Fiorentina si è confermata contro gli Hearts, i viola si sono dimostrati nettamente superiori degli scozzesi. Il 5-1 ha permesso di ipotecare almeno il secondo posto.