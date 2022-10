La protesta di Helen Peralta: in topless alla cerimonia del peso con un messaggo sul seno contro la Disney

SportFair

Protesta durante la cerimonia del peso prima di un incontro femminile di MMA. La combattente Helen Peralta ha attaccato la Disney mostrandosi in topless, con dei cerotti sui capezzoli con scritto “Fuck Disney”.

La domenica ha fatto parlare di sè prima dell’incontro con Poliana Botelho. Non è chiaro esattamente il motivo per cui Peralta ha colpito il conglomerato dei media e dell’intrattenimento, anche se non è la prima volta.

Secondo la star dell’UFC Zac Pauga, il peso mosca ha fatto un gesto simile durante il suo periodo in The Ultimate Fighter quest’anno. Pauga ha rivelato che Peralta ha provato la stessa mossa durante una cerimonia del peso, solo per i produttori che le hanno chiesto di coprirsi con una maglietta. Questo perché la serie è stata trasmessa su ESPN, di proprietà della Disney dagli anni ’90.

La protesta arriva nello stesso anno in cui i lavoratori Disney hanno organizzato una manifestazione per protestare contro la mancanza di condanna dell’azienda per il cosiddetto disegno di legge “Don’t Say Gay” della Florida. Il disegno di legge mirava a vietare qualsiasi discussione sull’orientamento sessuale nelle scuole per gli studenti della scuola materna e delle classi prime, seconde e terze.

La Disney ha rilasciato una dichiarazione in cui criticava quel disegno di legge in risposta alle proteste, che hanno portato al contraccolpo degli attivisti che erano a favore del disegno di legge. Non è chiaro se la protesta di Peralta sia correlata, anche se il suo primo tentativo su TUF è arrivato un mese dopo che i dipendenti Disney hanno messo in scena la loro uscita.