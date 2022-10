Courtois è il miglior portiere, ma il belga non risparmia nessuno: “nemmeno sul podio del Pallone d’Oro”

SportFair

Sono andate in scena ieri, a Parigi, le premiazioni del Pallone d’Oro. A fine serata non è mancata qualche polemica: Courtois, infatti, si è lamentato di non essere salito sul podio del Pallone d’Oro, nonostante avesse vinto campionato e Champions League.

“La prima cosa che voglio dire è che sono molto felice per Karim Benzema. Sembra che sia meglio segnare un gol che fermarlo. Questa è una battaglia che resta da vincere. Vedendo la logica di come votano, sapevo che non avrei avuto alcuna possibilità di finire molto in alto, o di vincerlo, ovviamente”, ha esordito il belga quando è intervenuto a El Larguero.

“Non dico di vincerla… ma vinci la Liga e vinci la Champions League, la tua squadra vince grazie alle tue parate… e arrivi solo settimo. Non sei nemmeno sul podio. Nella top 10 non c’era nemmeno un difensore. Almeno quest’anno hanno inventato il trofeo del miglior portiere“, ha ammesso con ironia.

Courtois è settimo nella votazione finale per il Pallone d’Oro, vinto dal compagno di squadra Benzema. Davanti al belga, oltre al francese, Mané, De Bruyne, Lewandowski, Salah e Mbappé. Qualcosa che sembra ingiusto.

Quest’anno il portiere è salito sul palco per lo Yashin Award, essendo stato premiato come miglior portiere della stagione. Il belga è succeduto sul trono a Donnarumma, che lo vinse come portiere del PSG un anno fa.