Pogacar si prende la scena: lo sloveno vince il Giro di Lombardia, nel giorno di Nibali e Valverde

SportFair

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto la 116^ edizione de Il Lombardia presented by Eolo, 253km da Bergamo a Como, precedendo sul traguardo Enric Mas Nicolau (Movistar Team) e Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious).

Il vincitore Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha dichiarato subito dopo il traguardo: “e’ fantastico ripetere il successo dell’anno scorso. Ho provato ad attaccare sul Civiglio ma Mas era al mio stesso livello. Ero convinto di poterlo battere allo sprint e così è stato. Al Giro dell’Emilia non ero al top dopo il viaggio in Australia per i Campionati Mondiali ma questa settimana la mia condizione è migliorata. Questa vittoria rende il mio 2022 quasi perfetto”.

RISULTATO FINALE

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 253 km in 6h21’22” alla media di 39.804km/h

2 – Enric Mas Nicolau (Movistar Team) s.t.

3 – Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) a 10″

E’ stata una giornata particolare anche per l’ultima di Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde. Il messinese è stato staccato a circa 30 chilometri dal traguardo, Italia in difficoltà con Andrea Piccolo che chiude undicesimo come migliore degli azzurri. Brutta caduta per Domenico Pozzovivo, costretto al ritiro.