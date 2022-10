La pioggia minaccia anche il weekend di gara di Phillip Island: circuito allagato alla vigilia del Gp d’Australia | VIDEO

SportFair

In questo finale di stagione dei motori, sembra che il maltempo e la pioggia non vogliano dar tregua ai piloti. Dopo una serie di weekend condizionati dalla pioggia, il round di Phillip Island di MotoGP inizia proprio sotto un’acquazzone.

Lo stato asutraliano di Victoria, dove si trova proprio Phillip Island, dove domenica si disputerà il Gp d’Australia, è colpito da forti piogge, tanto da costringere le autorità a lanciare diversi allarmi per inondazioni.

La pioggia ha attualmente allagato le parti basse del circuito, dove compaiono diverse ‘piscine’, ma gli organizzatori e dirigenti non sembrano preoccupati poichè credono che il meteo non possa condizionare le prove uggiciali.

Le previsioni, però, vogliono che la pioggia continui a scendere su Phillip Island per tutta la giornata di domani, andando a diminuire sabato, mentre la gara dovrebbe disputarsi sotto il sole australiano.

In ogni caso, le forti raffiche di vento (fino a 45 km/h) e le temperature fredde (che non supereranno mai i 16ºC durante il fine settimana) continueranno per tutto il Gran Premio.