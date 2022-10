Mondiali del Qatar 2022, migliaia di persone sfrattate per lasciare spazio ai tifosi

SportFair

I Mondiali del Qatar 2022 sono alle porte ormai. Tra circa 20 giorni la rassegna iridata inizierà. Nonostante l’assenza dell’Italia, ci saranno comunque molti fattori che renderanno interessante il Mondiale: a partire da quelli calcistici, fino a quelli di gossip.

Anche questioni politiche e territoriali faranno parlare e qualche episodio sta già creando scandalo. Sembra infatti che migliaia di persone siano state sfrattate da casa con solo due ore di preavviso per lasciare spazio ai tifosi britannici che risiederanno in Qatar durante il Mondiale.

Più di una dozzina di edifici sono stati evacuati e chiusi dalle autorità, costringendo i lavoratori stranieri a scendere in strada. La maggior parte si trovava in quartieri in cui il governo ha affittato edifici per ospitare i fan del Mondiale, dove gli aiuti sborseranno fino a quasi £ 400 a notte.

La mossa arriva meno di quattro settimane prima dell’inizio del torneo di calcio globale, che ha attirato un intenso controllo internazionale sul trattamento riservato ai lavoratori stranieri da parte del Qatar. Gli occupanti di un edificio, che ospitava 1.200 persone nel distretto di Al Mansoura di Doha, hanno ricevuto solo due ore di preavviso prima di dover lasciare l’abitazione, come riportato da Reuters.

I poliziotti sono arrivati nella struttura e hanno costretto tutti a uscire prima di chiudere a chiave le porte dell’edificio. Alcuni uomini non erano potuti tornare in tempo per ritirare i propri averi. Un uomo ha spiegato che adesso non hanno un posto dove andare e si stava preparando a dormire fuori per la seconda notte consecutiva con circa altri 10 uomini, alcuni dei quali a torso nudo.

Lui e la maggior parte degli altri lavoratori si sono rifiutati di fornire i propri nomi o dati personali per paura di rappresaglie da parte delle autorità o dei datori di lavoro. Nelle vicinanze, cinque uomini stavano caricando un materasso e un piccolo frigorifero nel retro di un camioncino.

Un funzionario del governo del Qatar ha affermato che gli sgomberi non sono correlati alla Coppa del Mondo e sono stati progettati “in linea con i piani globali e a lungo termine in corso per riorganizzare le aree di Doha. Da allora tutti sono stati ricollocati in alloggi sicuri e appropriati. Le richieste di sgombero sono state condotte col dovuto preavviso“.