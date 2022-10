Pernat non ci sta, la richiesta del manager di Bastianini a Ducati: “chiediamo un bonus per il terzo posto”

SportFair

La stagione 2022 di MotoGp sta per volgere al termine. Domenica 6 novembre si correrà il Gp di Valencia, decisivo per decidere il campione del mondo di quest’anno.

Pecco Bagnaia arriva a Valencia con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo: al ducatista basteranno due punti per assicurarsi il suo primo titolo iridato, mentre il francese della Yamaha deve per forza ottenere una vittoria e sperare in una pessima gara del suo diretto rivale.

In attesa del grande finale, si sta tanto parlare dei presunti ordini di scuderia in casa Ducati e della sfida tra Bagnaia e Bastianini in Malesia, col pilota del team Gresini che avrebbe ceduto il posto al suo collega.

Il team di Borgo Panigale ha dichiarato di non aver dato ordini di scuderia di alcun tipo, se non di aver raccomandato ai piloti di non fare stupidaggini e di non prendere grossi rischi, oltre ad aver spiegato che Bastianini non ne aveva più per restare davanti.

Qualche giorno fa è intervenuto sulla vicenda Carlo Pernat, manager di Bastianini: “Enea vuole salire al terzo posto nel Mondiale Piloti. Questo era il suo obiettivo oggi e lo sarà a Valencia tra due settimane. Se la Ducati ha dei desideri per Enea, allora deve garantire a me e a Enea il bonus per il terzo posto nel Mondiale. Ora è chiaro che Enea può puntare alla vittoria a Valencia, perché impedirebbe a Fabio di vincere il titolo“, ha dichiarato il ligure, come riportato da Speedweek.

“Sorpasso in Malesia? Forse avrebbe causato un disastro, non lo so. Ma non ha corso questo rischio. Per questo ora chiediamo a Ducati un bonus per il terzo posto nel Mondiale. Anche se nel Motomondiale arriva solo quarto… Perché la differenza rispetto al bonus per il 4° posto è notevole“, ha aggiunto Pernat.

“Ma anche dagli sponsor e dai piccoli finanziatori. Se non arriviamo terzi in campionato, perché Enea ha tenuto in considerazione Bagnaia qui al traguardo, perderemo un sacco di soldi… Se la Ducati vincerà il Mondiale, cosa che spero, forse lo sponsor Lenovo contribuirà con più soldi. Ducati non vuol dividere la torta?“, ha concluso.