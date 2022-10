Perez vince su Leclerc, ma Checo è sotto investigazione a Singapore! Verstappen sottotono, la festa mondiale è rimandata

SportFair

Si è concluso un clamoroso gran premio a Singapore, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Max Verstappen non è riuscito a laurearsi ufficialmente campione del mondo, la gara del leader del Mondiale non è stata entusiasmante. E’ andato in scena un bellissimo duello tra Perez e Leclerc, la Ferrari è tornata molto competitiva a si candida ad un finale di stagione di alto livello.

La gara è iniziata in ritardo a causa di un nubifragio, la decisione è stata quella di non rischiare per le condizioni estreme della pista. Ottima partenza di Perez che supera subito Leclerc, ottimo sprint anche di Sainz che si porta al terzo posto, poi Hamilton. Inizialmente in difficoltà Verstappen che perde posizioni.

Guanyu Zhou si ferma alla curva 5, entra la Safety Car. Contatto tra Magnussen e Verstappen, rischio per l’olandese. Che peccato per Fernando Alonso, problema al motore e spagnolo costretto al ritiro. Albon va a muro in curva 8, poi un’altra Virtual Safety Car per rimuovere l’auto di Ocon.

Hamilton finisce a muro nel tentativo di avvicinare Sainz, poi l’incidente di di Yuki Tsunoda. Max Verstappen tenta un attacco su Lando Norris, blocca le gomme e finisce nella via di fuga. L’olandese è costretto a rientrare ai box e perde altre posizioni. Foratura per Russell, poi inizia un bellissimo duello tra Perez e Leclerc per la vittoria. Il pilota della Red Bull accusa qualche problema, il ferrarista ci crede.

Perez vince, ma è sotto investigazione: il pilota della Red Bull avrebbe lasciato troppo spazio sulla Safety Car. Sul podio Sainz, terzo. Poi Norris e Ricciardo, solo settimo Verstappen.

Le dichiarazioni

Perez: “senza dubbio questa è la mia miglior prestazione di sempre. Ho controllato la gara, anche se il riscaldamento degli pneumatici è stato difficile e gli ultimi giri sono stati davvero intensi. Non sentivo tanto la fatica in macchina, ma quando sono uscito l’ho sentita tutta. Ho spinto e ho dato il massimo per vincere oggi”.

Leclerc: “ho spinto tutta la gara, purtroppo ho pagato a caro prezzo la brutta partenza. Ho avuto del pattinamento e non ho potuto mantenere la p.1. Una gara difficile e spossante dal punto di vista fisico”.

Sainz: “la gara è stata dura, non sono riuscito ad avere un buon ritmo sul bagnato per sfidare i primi due, avevo difficoltà col posteriore. Quando manca anche un po’ di fiducia bisogna accontentarsi, ed è accaduto proprio questo con il mio terzo posto”.