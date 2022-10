Formula 1, arriva la decisione su Perez: solo 5 secondi di penalità e primo posto confermato, Leclerc beffato

SportFair

E’ stato confermato il risultato del gran premio di Formula 1 a Singapore: Sergio Perez può finalmente festeggiare la vittoria. Beffata la Ferrari con Leclerc che deve accontentarsi della seconda posizione, terzo Sainz. Il pilota della Red Bull era finito sotto investigazione per il comportamento in regime di Safety Car.

“Sono abbastanza fiducioso che non ci sia nulla perché c’era un po’ di problemi di comunicazione con Bernd (il pilota della Safety Car). Nei punti in cui potevo stare al passo con lui, era super lento e nei punti in cui non potevo tenerlo al passo, era veloce. Penso che queste condizioni non fossero normali. Quindi è del tutto comprensibile che le condizioni in cui ci trovavamo, in particolare il settore finale, fossero super difficili. Quindi non mi aspetto ulteriori azioni in quanto gli steward sono stati contenti della mia spiegazione e l’hanno capito”, aveva detto prima della decisione.

Poi è arrivata la penalità per Perez: 5 secondi. E’ stata confermata la vittoria del messicano che aveva chiuso la gara con 7 secondi di vantaggio su Leclerc.