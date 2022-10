Perché Perez è sotto investigazione? Cosa rischia il pilota della Red Bull

SportFair

E’ andato in scena un bellissimo gran premio a Singapore, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Gara sottotono per Max Verstappen che ha chiuso al settimo posto, la festa della vittoria mondiale è stata rimandata. Successo di Sergio Perez, il pilota della Red Bull ha vinto un grande duello con Leclerc. Al terzo posto Sainz.

Il risultato della gara non è ancora ufficiale. Il motivo? Perez è infatti sotto investigazione e rischia 5, 10 o 20 secondi. E’ sotto inchiesta la condotta di Checo in regime di Safety Car, avrebbe lasciato troppo spazio. Leclerc ha bisogno di 10 secondi di penalità del messicano per vincere il gran premio. Attesa per la decisione.