Perchè al Gp del Giappone sono stati assegnati i punti per intero? Il regolamento della FIA parla chiaro

Il Gp del Giappone ha incoronato Max Verstappen campione del mondo per la seconda volta. L’olandese della Red Bull ha chiuso al primo posto la gara di oggi di Suzuka e con la penalità di Leclerc, che ha tagliato secondo il traguardo, ma è scivolato al terzo posto, ha potuto festeggiare per la vittoria del titolo iridato.

Durante le intervisti in molti sono rimasti stupiti, poichè la Federazione ha deciso di assegnare il punteggio pieno, anche se la gara è stata solo di 28 giri, dei 53 programmati. Il regolamento, però, parla chiaro e la Federazione ha ragione e non può essere incolpata di favoritismi alla Red Bull: “se la corsa è sospesa, in accordo con l’Art.57, e non può essere ripresa, i punti del titolo saranno ripartiti secondo i seguenti criteri: […]”, recita il punto 6.5, elencando i punteggi ridotti in base alla percentuale dei giri completati.

Il Gp del Giappone, però, si è concluso, allo scoccare del tempo limite delle 3 ore regolamentari e con la bandiera a scacchi, quindi non è terminato in regime di bandiera rossa e non è stato sospeso: per questo motivo la FIA ha assegnato il punteggio pieno ai piloti.

Resta solo da capire se la Leclerc meritasse davvero la penalità o meno…