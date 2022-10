Paura in casa Theo Hernandez: svaligiata la villa, presenti Zoe Cristofoli e il figlio

SportFair

Theo Hernandez è il terzino più forte del campionato di Serie A ed uno dei migliori in circolazione. E’ un punto di riferimento del Milan, un calciatore in grado di spaccare le partite in fase offensiva e nell’ultima stagione è migliorato molto anche in difesa. Le ambizioni del club rossonero sono importanti, in campionato e Champions League e le prossime partite saranno determinanti.

Le ultime ore sono state di grande terrore. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nell’abitazione di Theo Hernandez e ha svaligiato l’alloggio. Il calciatore del Milan non era presente durante la visita inaspettata, ma in casa c’erano la compagna Zoe Cristofoli e il figlio Theo Junior di sei mesi. Secondo le prime indiscrezioni i ladri avrebbero portato via oggetti di grande valore. Le indagini sono in corso per individuare gli autori del furto, con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza.