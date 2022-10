Paura al DTM di Hockenheim: il nipote di Michael Schumacher coinvolto in un brutto incidente

SportFair

Spaventoso incidente all’evento DTM di Hockenheim oggi. Il nipote di Michael Schumacher, David, è stato coinvolto in un brutto crash. Durante il sesto giro, il 20enne si è scontrato con Thomas Preining ed entrambe le vetture sono finite fuori pista, andando verso la barriera.

L’incidente di Schumacher e Preining ha causato grossi problemi all’asso della Porsche Dennis Olsen. Il norvegese ha perso il controllo della sua vettura mentre cercava di evitare un tamponamento, andando a sbattere contro una barriera. Pochi istanti dopo l’impatto ha causato un breve incendio della sua auto.

Per fortuna tutti i conducenti sono rimasti illesi dall’incidente, anche se Schumacher, Preining e Olsen sono stati tutti portati al centro medico per essere controllati. I piloti stanno tutti bene, ma non si può dire lo stesso per le loro auto: l’incidente, infatti, ha causato danni costosi.

La bandiera rossa è stata subito sventolata, ritardando la gara, che è ricominciata dopo un giro dietro la safety car.