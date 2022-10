Paura a Phillip Island, un wallaby attraversa la pista: Aleix Espargaro lo evita per un soffio | VIDEO

Si sono disputate nella notte italiana le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Australia. Il weekend di gara di Phillip Island è spettacolare e la pista piace alla stragrande maggioranza dei piloti.

Uno scenario pazzesco, vicino al mare, a strettissimo contatto con la… natura. Il circuito australiano è famoso anche per le varie, bizzarre, ma anche pericolose, ‘invasioni di campo’ da parte di animali.

Indimenticabili le immagini di Andrea Iannone che investe un pellicano. Oggi, invece, a rischiare grosso, è stato un wallaby: un canguro di piccola taglia, infatti, ha attraversato indisturbato la pista australiana proprio durante le prove libere.

Immagini simpatiche, ma al tempo stesso spaventose: Aleix Espargaro, infatti, è riuscito a schivarlo per un soffio. Pilota e canguro salvi, dunque.

A close call for the Wallaby and @AleixEspargaro! 😅#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/qn5gNcaqQz

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 14, 2022