La partenza del GP di Formula 1 a Singapore: Perez beffa Leclerc | VIDEO

E’ finalmente iniziato il gran premio di Formula 1 a Singapore. La partenza è stata posticipata a causa di un nubifragio, la decisione è stata quella di non rischiare per le condizioni estreme della pista. La vigilia del gran premio è stata condizionata dal caso Red Bull che rischia sanzioni per aver sforato il budget cup.

Leclerc è riuscito a conquistare la pole position a Singapore, poi Perez e Hamilton. Quarto Sainz e ottavo Verstappen, penalizzato da problemi di benzina. Subito un colpo di scena in partenza: Perez beffa Leclerc e si porta in prima posizione. Sainz sale in terza posizione, quarto Hamilton, in difficoltà Verstappen.