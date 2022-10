Caso budget cap, il parere di Rosberg: “la FIA ha solo da perdere”

SportFair

Il caso budget cap è ancora uno degli argomenti più chiacchierati nel mondo della Formula 1. Lo scorso weekend Christian Horner ha incontrato Ben Sulayem e sembra che sia stato raggiunto un accordo con la FIA.

Si attendeva l’annuncio proprio nel weekend di gara di Austin, ma la morte di Mateschitz ha fatto slittare tutto. Le comunicazioni, con ogni probabilità, verranno date in Messico.

Intanto a dire la sua sulla vicenda è stato Nico Rosberg, ex pilota di Formula 1 e campione del mondo: “cosa è stato fatto con il denaro extra utilizzato? È stato utilizzato per acquistare panini o per sviluppare la vettura con un aggiornamento extra? Penso che sia difficile giudicare dall’esterno, un aspetto che deve essere preso un po’ in considerazione. Ritengo che sia meglio aspettare e avere pazienza. Per la FIA il problema è che si tratta di una situazione nella quale ha solo da perdere, perché se togliesse davvero i punti per il campionato dell’anno scorso, nel peggiore dei casi anche i punti a Max, sarebbe davvero brutto per tutti. Ma se avessero violato seriamente il tetto dei costi di un paio di milioni o altro e avessero ottenuto un vantaggio in termini di prestazioni anche una sanzione non severa sarebbe altrettanto difficile da digerire. Spero che la FIA riesca a trovare la soluzione giusta, ma la linea è veramente sottile”, ha dichiarato il tedesco le durante la trasmissione Sky Sport Uk ‘Any driven Monday’.