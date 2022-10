Quartaro si lascia Buriram alle spalle: “abbiamo fatto un errore, chiedo scusa ai media! Ora pensiamo ad una gara per volta”

SportFair

A Phillip Island è tutto pronto per un nuovo round della MotoGp. I piloti hanno risposto oggi alle domande dei media alla vigilia del Gp dell’Australia, dove Bagnaia andrà a caccia del sorpasso, mentre Quartararo vorrà riscattarsi.

Il francese della Yamaha dopo la gara in Thailandia, si è chiuso nel suo silenzio, affidando solo ai social qualche parola per spiegare il suo stato d’animo dopo una gara deludente: “mi aspettavo ovviamente una gara migliore. In partenza avevamo pressioni delle gomme troppo alte e a fine gara è stata dura. Mi scuso per non aver parlato con i media, ma per me è stata particolarmente difficile”, ha spiegato oggi in Australia.

“Phillip Island? Si tratta di una delle mie piste preferite, nel 2019 mi sono fatto male nelle PL1 e alla seconda curva sono andato sull’erba e sono caduto. Non vedo l’ora di riprovarci quest’anno. Il luogo è davvero unico in MotoGP. Si vede l’acqua e tutto il resto, ci sono curve come la 3, 7, 8, 9 che sono molto veloci. Questa è una di quelle piste dove non si userà tanto l’abbassatore. A inizio anno avevamo detto che Barcellona e Mugello sarebbero state dure e abbiamo fatto 45 punti. Quando arriva una pista buona per noi, solitamente succede qualcosa di strano”, ha aggiunto il francese leader del Mondiale.

Non poteva mancare un commento sulla lotta per il titolo: “dobbiamo pensare al campionato, ma anche affrontarlo gara come gara. Sembra l’inizio del campionato, siamo quasi a pari punti con Pecco, ma sono in corsa anche Aleix, Jack ed Enea. Dobbiamo pensare a a una gara alla volta e questa può essere una buona corsa per noi. Nel 2020 ero veloce e avevamo avuto dei problemi, stavo facendo la corsa su Joan e sapevo di dover andare veloce in tutte le circostanze. Questa esperienza mi ha fatto vincere il titolo lo scorso anno e l’esperienza mi aiuta a mantenere la calma.”