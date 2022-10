Marquez si prende la scia di Bagnaia in Australia, Marc ringrazia: “mi ha aiutato tantissimo”

SportFair

Le qualifiche del Gp d’Australia di MotoGP, andate in scena questa mattina, hanno regalato, come sempre, spettacolo ed emozioni. Jorge Martin ha conquistato la pole position, lasciandosi alle spalle Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Lo spagnolo della Honda è riuscito ad ottenere questo risultato proprio grazie al ducatista, che lo ha trainato ‘offrendogli’ la sua scia. “Ho scelto la scia di Pecco e la Ducati è molto forte sul rettilineo. Questo aiuta tantissimo. Comunque il passo è buono anche da solo, mi sento abbastanza bene fisicamente, sto andando sempre meglio e questa è la cosa più importante“, ha raccontato Marc Marquez a fine giornata.

“Sono contento per come sta andando il weekend. Ieri abbiamo lavorato per il futuro, oggi più per il presente, ci siamo concentrati sul setup. Mi sono sentito meglio pian piano. Penso che il passo sia abbastanza buono, ma adesso non sufficiente per stare soprattutto con Pecco. Nelle FP4 ha fatto paura nel secondo run con la dura al posteriore. Domani parto in prima fila, che è abbastanza buono, vediamo come sarà la gara”, ha concluso Marquez.