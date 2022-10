Caso budget cap, Leclerc ha le idee chiare e si fida della FIA: “credo in una punizione adeguata per chi infrange le regole”

SportFair

E’ tutto pronto a Suzuka per un nuovo weekend di gara. Max Verstappen si gioca il suo secondo match point e potrà festeggiare in Giappone il suo secondo titolo iridato.

Intanto, nel paddock ed in tutto il mondo, non si fa altro che parlare del caso budget cap: la Red Bull è accusata di aver superato le spese concesse ad ogni team e dunque potrebbe incappare in alcune penalità.

Secondo alcune indiscrezioni la Red Bull rientrerebbe nel 5% extra speso e, dunque, potrebbe avere solo multe in denaro, secondo altri, invece, il limite è stato superato ben oltre il 5% e, quindi, potrebbe avere sanzioni ben più pesanti, anche sportive. Secondo i rumors di ieri, comunque, il titolo dello scorso anno e quello del 2022 non sono a rischio, ma team e piloti vogliono chiarezza.

Alla vigilia del Gp del Giappone, Charles Leclerc ha raccontato le sue sensazioni in vista della gara e ha risposto anche a qualche domanda sul caso budget cap: “se spendi di più sei più veloce, ed è ovvio che se sbagli con le regole devi essere punito, ma non sono io a poter decidere la punizione. Credo però nel lavoro della Fia e in una punizione adeguata per chi infrange le regole“, queste le parole del monegasco della Ferrari.