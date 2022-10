Caso Budget Cap, Horner fa chiarezza: “il nostro eccesso di spesa è relativo ad alcune tasse”

SportFair

La FIA ha comunicato oggi, a poche ore dalle prove libere del Gp del Messico, i dettagli dello sforamento del tetto massimo di spesa della Red Bull. La Federazione ha annunciato le sanzioni per la squadra di Milton Keynes e, adesso, il team principal Christian Horner sta parlando con i media in conferenza stampa proprio della vicenda.

“Abbiamo adottato la stessa metotologia usata l’anno precedente per il 2021. Poi sono stati esaminati libri e conti alla FIA. La prima volta che abbiamo ricevuto delle indicazioni a fine settembre. A fine settembre abbiamo risposto alle domande che la FIA ci aveva sottoposto e pensavao che la cose si chidesse lì. A Singapore siamo rimasti sorpresi tutti“, ha affermato il team principal della Red Bull.

“Siamo rimasti sorpresi anche dalle voci sulle cifre e gli attacchi degli altri team. Abbiamo pensato che si chiudesse tutto velocemente, abbiamo parlato con la Federazione e collaborato. La violazione alla fine è ben inferiore al limite del Cap. La notizia è stata rinviata per la morte del nostro fondatore. Poi sono arrivati i 7 milioni di multa, una cifra enorme. Ed enorme è anche la sanzione sportiva per i test nella galleria del vento. Da qualche porte ho letto che è una cosa minima, invece impatterà e di fatto avremo un forte gap nella classifica Costruttori dell’anno prossimo“, ha continuato Horner prima di entrare nel dettaglio dell’eccesso di spesa: “il nostro eccesso di spesa è relativo ad alcune tasse, al cambiamento delle regole pervenuto a giugno. Si è parlato tanto dei costi del catering, che è sempre stato un beneficio di chi lavora in Red Bull e lo consideravamo un costo che potesse essere escluso. Ma per la FIA non è stato così“.

“Siamo rimasti scioccati per le tante insinuazioni. La FIA ha accettato le attenuanti”, ha concluso Horner.