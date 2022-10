Ordini di scuderia in Ducati? Miller e Bastianini sinceri in Australia: “niente di stupido, ma se possiamo provare a lottare…”

SportFair

E’ tutto pronto a Phillip Island per un nuovo weekend di gara: i piloti della MotoGP si sfideranno in pista domenica per il GP d’Australia, che si prospetta ricco di spettacolo ed emozioni.

La lotta per il titolo è apertissima: Bagnaia e Quartararo sono i protagonisti principali, a 2 punti di distanza, ma non bisogna dimenticarsi di Aleix Espargaro, Jack Miller ed Enea Bastianini.

Proprio gli ultimi due, nelle conferenze stampa di oggi in Australia, hanno parlato della loro voglia di vincere e lottare: “come ha detto Aleix, 20 o 40 punti di differenza non sono l’ideale, ma continueremo a fare quello che stiamo facendo. Mi sto divertendo molto sulla moto e se riusciremo a continuare a farlo e ad ottenere buoni risultati, allora sarà fantastico“, ha dichiarato Jack Miller.

Sugli ordini di scuderia ha aggiunto: “hanno una battaglia da combattere e cercherò di non fare nulla di stupido o assurdo. Ovviamente, vincere in casa è il sogno di ogni pilota, e se possiamo provare a lottare per la vittoria lo faremo sicuramente“, ha continuato il ducatista che corre davanti al suo pubblico questa domenica.

“Non sento pressione, ma devo provare a stare davanti in ogni sessione per rimanere nella lotta per il campionato. Per me è importante cercare di fare un grande risultato su questa pista, perché 39 punti sono tanti, quindi devo recuperarne il più possibile questo fine settimana“, queste le parole di Enea Bastianini.

“Non ci penso troppo, ragiono di gara in gara. Dopo la pausa estiva penso di aver fatto un passo avanti importante in prova e voglio continuare in questa direzione. Ovviamente, se a Valencia sarò ancora tra i contendenti al titolo, proverò a vincerlo”, ha concluso.