“Le corna fanno male”, Paola Saulino conferma la storia con Jorginho e pubblica le minacce della fidanzata del calciatore | VIDEO

Jorginho è sicuramente uno dei migliori centrocampisti in circolazione, si tratta un calciatore di grande qualità dal punto di vista tecnico. E’ un punto di riferimento per il Chelsea, è un uomo insostituibile anche in Nazionale italiana nonostante gli errori decisivi dal dischetto. Martedì scorso Jorginho è tornato in Italia per il match di Champions League contro il Milan, la gara si è conclusa 0-2 e i Blues si sono avvicinati alla qualificazione.

Il nome del calciatore è finito recentemente sulle prime pagine dei giornali di gossip per la rivelazione di Paola Saulino. La compagna di Jorginho, Catherine Harding, ha inviato un messaggio privato e minaccioso nei confronti dell’influencer. Il messaggio è stato pubblicato dalla stessa Saulino sulle Storie Instagram con un commento che lascia pochi dubbi: “le corna fanno male alla salute”.

Poi a ‘La Zanzara’ su Radio 24, Paola Saulino ha confermato di aver avuto una relazione con Jorginho mentre lui era fidanzato: “lei mi ha scritto dei messaggi, me ne ha scritto diversi, evidentemente mi stalkerizza. Io sono stata con Jorginho e questa donna ha deciso di minacciarmi di fatto, perché ha detto ‘ti vengo a prendere’ e che devo stare attenta, e mi ha chiamato puttana. Se è così, allora posso chiamarla cornuta, perché io puttana non lo sono, lei – dati alla mano – cornuta è”.