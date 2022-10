Paola Egonu, lo sfogo in lacrime: “questa è la mia ultima partita in Nazionale, mi hanno chiesto se fossi italiana” | VIDEO

SportFair

L’Italia del volley ha conquistato la medaglia di bronzo al Mondiale, le azzurre hanno superato senza problemi gli Stati Uniti nella finale per il terzo e il quarto posto. Nel complesso la competizione dell’Italia è stata positiva, le azzurre hanno disputato una partita sottotono solo in semifinale contro il Brasile.

Paola Egonu è la stella della squadra, al termine della partita è arrivato uno sfogo in lacrime dopo le ultime critiche. “Mi hanno chiesto anche se fossi italiana…questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire”. La decisione sarà definitiva o è stata solo una reazione a caldo?