Paola Egonu lascia la Nazionale italiana? L’agente fa chiarezza

SportFair

La Nazionale italiana di volley ha conquistato un meritato bronzo al Mondiale, le recriminazioni sono tante per la brutta prestazione in semifinale contro il Brasile. La finale per il terzo e quarto posto contro gli USA è stata di altissimo livello e le azzurre hanno dominato con il punteggio di 3-0. La stella della squadra è Paola Egonu, nelle ultime ore è scoppiato un caso.

Al termine della partita l’azzurra si è sfogata: “mi hanno chiesto anche se fossi italiana…questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire”. L’agente Marco Raguzzoni ha analizzato a freddo lo sfogo dell’azzurra: “quando gioca male viene messa nell’occhio del ciclone e questo l’ha ferita, ma per lei vestire la maglia della Nazionale è un onore. Uno sfogo che non era contro la Federazione e neppure contro le compagne, fatto a caldo e successivamente ridimensionato. Queste ragazze sono esseri umani come tutti, sono pensieri espressi in un momento difficile dopo la vittoria contro gli Stati Uniti”.

Poi altri dettagli: “nell’audio del video uscito sui social forse non si sente ma nel nostro dialogo Paola dice anche che è stanca di essere pesantemente criticata ogni volta che sbaglia una partita come avesse ammazzato qualcuno. Ha 23 anni e subire tutte queste critiche quando non rende al meglio in una gara è un peso difficile da gestire”.