Pandev alza il polverone sulla Juventus: “a Pechino ci rubarono la partita, solo così potevano vincere”

SportFair

Goran Pandev si è ritirato da poco dal calcio, la carriera del macedone è stata di ottimo livello. La prima vera grande esperienza in Italia è stata con la maglia della Lazio, si è dimostrato un buon realizzatore. Nel 2009 è stato acquistato dall’Inter ed è stato uno dei protagonisti dei successi del club nerazzurro. Nel 2011 è passato al Napoli, l’esperienza è stata nel complesso positiva. Le ultime avventure della carriera sono state con Galatasaray, Genoa e Parma.

Il Napoli è la grande sorpresa della prima parte di stagione, in campionato e Champions League. In Serie A guida la classifica in compagnia dell’Atalanta, in Europa è vicinissima alla qualificazione agli ottavi di finale.

Il macedone è stato intervistato da Radio Kiss Kiss e ha alzato un polverone sulla Juventus. Il riferimento è alla Supercoppa 2012 giocata a Pechino e conquistata dai bianconeri in rimonta per 4-2 e condizionata dall’espulsione proprio di Pandev sul 2-2. “Ricordo ancora oggi quella sera a Pechino, ci rubarono la partita. Solo così potevano vincere, buttandoci fuori 3-4 persone”.