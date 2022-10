Il Pallone d’Oro 2022 è di Benzema! Il Manchester City il miglior club della stagione, Leao il primo in Serie A

SportFair

Come da pronostico Karim Benzema ha vinto il Pallone d’Oro. L’attaccante del Real Madrid è stato un grandissimo protagonista della stagione dei Blancos, conclusa con la vittoria di Liga Spagnola e Champions League. A Parigi è andata in scena la cerimonia per l’assegnazione dell’edizione 2022 del Pallone d’Oro, sono stati 30 i finalisti e sono stati assegnati altri premi.

Harry Kane del Tottenham si è classificato al 21° posto, in 20esima posizione Cristiano Ronaldo reduce da una stagione deludente con la maglia del Manchester United. In 17esima posizione Dusan Vlahovic mentre Rafael Leao è il miglior rappresentante della Serie A con il 14° posto in condivisione con Fabinho.

Gavi del Barcellona si è aggiudicato il Trofeo Kopa per il miglior giovane, poi Camavinga e Musiala. Al decimo posto Haaland, da considerare la stagione con il Borussia Dortmund.

Sadio Mané, ex Liverpool e ora Bayern Monaco ha vinto il neonato Premio Socrates per il suo impegno nel sociale. La spagnola Alexia Putellas si aggiudica il Pallone d’Oro come miglior giocatrice del 2022. Robert Lewandowski ha conquistato il titolo di miglior marcatore dedicato a Gerd Muller.

Salah al quinto posto della classifica. Courtois è il miglior portiere della scorsa stagione, il premio di miglior club della stagione è stato vinto dal Manchester City.

LA CLASSIFICA

1. Karim Benzema (Real Madrid)

2. Sadio Mane (Liverpool)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

5. Mo Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappé (Psg)

7. Thibaut Courtois (Real Madrid)

8. Vinicius (Real Madrid)

9. Luka Modric (Real Madrid)

10. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

11. Son Heung-min (Tottenham)

12. Ryiad Mahrez (Manchester City)

13. Sébastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao (Milan)

14. Fabinho (Liverpool)

16. Virgil van Dijk (Liverpool)

17. Casemiro (Real Madrid/Manchester United)

17. Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus)

17. Luis Diaz (Porto/Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

21. Harry Kane (Tottenham)

22. Bernardo Silva (Manchester City)

22. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

22. Phil Foden (Manchester City)

25. Darwin Nunez (Benfica/Liverpool)

25. Christopher Nkunku (Lipsia)

25. Joao Cancelo (Manchester City)

25. Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid)

25. Mike Maignan (Milan)

25. Joshua Kimmich (Bayern)