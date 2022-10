Gru in pista a Suzuka, sui social il commento del padre di Bianchi: “nessun rispetto per la memoria di Jules”

SportFair

Il GP del Giappone di Formula 1 ha fatto e fa molto discutere, soprattutto per alcuni episodi pericolosi e rischiosi. Gasly, in particolar modo, ha corso un grosso pericolo, passando ad alte velocità vicinissimo alla gru intervenuta per spostare la vettura di Sainz.

Un episodio che ricorda molto la tragedia del 2014, proprio a Suzuka, in condizioni simili, nel quale perse la vita Jules Bianchi, grande amico di Gasly.

Dopo l’accaduto, sui social si è fatta sentire la voce di Bianchi: “nessun rispetto per i piloti, nessun rispetto per la memoria di Jules“, ha scritto Philippe su Instagram.