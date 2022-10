Pablo Marì accoltellato, chi è l’aggressore del Centro Commerciale di Assago

SportFair

Si è registrato ieri sera, al Centro Commerciale di Assago, a Milano, un episodio davvero spaventoso. Un uomo ha ucciso un cassiere del Carrefour del Centro Commerciale e ferito altre 5 persone.

Un’aggressione davvero spaventosa: l’uomo 46enne ha preso un coltello dagli scaffali del supermercato e ha iniziato ad aggredire le persone attorno a lui. Tra i feriti c’è anche il difensore del Monza Pablo Marì: il calciatore è stato colpito alla schiena ed è stato operato questa mattina al Niguarda.

Chi è l’aggressore

Si chiama Andrea Tombolini, l’uomo di 46 anni, autore del folle gesto di ieri sera. L’uomo soffriva da tempo di problemi psichici: cresciuto ai margini della società, Andrea ha iniziato ad accusare seri problemi dopo un intervento di routine alla schiena.

Quell’episodio è stato scatenante e da quel momento ha manifestato diversi disturbi. Una decina di giorni fa era stato al pronto soccorso dopo essersi colpito violentemnete da solo al volto e alla testa. In quel caso sono stati i genitori, che vivono con lui, a chiamare i soccorsi.

Ieri sera, poi, il folle gesto: è arrivato in bicicletta al Centro Commerciale, ha selezionato con cura un coltello e ha inziato a correre tra le corsie del supermercato “urlando cose senza senso“, come dichiarato da diversi testimoni, e colpendo le sue vittime, scelte a caso.

“Pensavo di star male, di essere ammalato. Ho visto tutte quelle persone felici, che stavano bene, e ho provato invidia”, ha affermato ai carabinieri Tomboni, adesso ricoverato in una stanza del reparto di psichiatria del San Paolo.

Quando è stato fermato in cassa al supermercato, urlava “ammazzatemi”. Secondo gli inquirenti non è in condizioni di andare in carcere anche se èin arresto per omicio e tentato omicidio.