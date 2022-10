Domenica il Gp degli Stati Uniti di Formula 1: gli orari e dove vederlo in tv, anche in chiaro

SportFair

Dopo una settimana di pausa, durante la quale la FIA ha fatto chiarezza sul bilancio delle spese dei team nella stagione 2021 di Formula 1, i piloti tornano in pista e lo fanno ad Austin, dove domenica si corre il Gp degli Stati Uniti.

Max Verstappen è già campione del mondo, dunque la battaglia in pista sarà meno accesa. L’olandese, sicuramente, vorrà chiudere in bellezza la sua stagione, e lotterà ancora per la vittoria, ma gli occhi saranno tutti puntati alle sue spalle, per i contendenti al podio iridato.

Il weekend di gara statunitense sarà trasmesso sui canali Sky, ma anche in chiaro su TV8, in diretta.

Gli orari del Gp degli Stati Uniti

Venerdì 21 ottobre

21:00 Prove Libere 1

00:00 Prove Libere 2

Sabato 22 ottobre

21:00 Prove Libere 3

00:00 Qualifiche

Domenica 23 ottobre

21:00 Gara